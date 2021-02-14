İçişleri Bakanı Kutlu Evren, PKK Terör Örgütü Tarafından Gara Bölgesinde Şehit Edilen 13 Türk Vatandaşı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, PKK Terör Örgütü Tarafından Gara Bölgesinde Şehit Edilen 13 Türk Vatandaşı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı.
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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, “İnsanlığın en büyük düşmanı olan terörizm ’in son bulması için tüm dünyanın işbirliği ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Türk Milletinin PKK terör örgütüne yönelik kararlı ve cesur mücadelesinde her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. PKK’nın kalleş terör saldırılarını ve destekçilerini bir kez daha lanetlerken, Irak’ın Gara bölgesinde PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit edilen 13 sivil insanımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve Anavatanımıza başsağlığı dilerim”. 

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