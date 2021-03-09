İçişleri Bakanı Kutlu Evren Baf Direnişi’nin 57. Yıldönümü Dolayısıyla Anma Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde tarihimize “Baf Direnişi” olarak geçen, 9 Mart 1964 günü sayıca ve silah üstünlüğü olan Rum kuvvetlerine karşı, yüreklerindeki özgürlük aşkı ve cesaretle emsalsiz bir mukavemet gösteren kahraman halkımız ve mücahitlerimiz, “Baf Türk Bölgesini” kararlılıkla savunmuş, ateşkes kurallarına uymayarak haince saldıran Rum Silahlı Kuvvetlerine geçit vermemişlerdir.

O gün, cesaret ve kararlılıkla canlarını gelecek nesiller özgür ve hür yaşasın diye feda eden kahraman insanlarımızı Baf Direnişi’mizin 57. Yıldönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anarken, Kıbrıs Türkü’nün özgür ve bağımsız bir devlete kavuşmasında tarih yazan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esen günler dilerim.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 17:09