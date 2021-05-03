İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı.

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı.
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İnsanlığın ilerlemesinde fikir hürriyetinin kıymeti büyüktür. Çağdaş demokratik rejimlerde, basın çalışanları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, uyarılması ve bilinçlendirilmesi gibi önemli görevleri ifa etmektedirler. Dünya’nın çeşitli coğrafyalarında, zor koşullarda çalışan basın emekçilerinin, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, basın etiğine uygun şekilde fikirlerini özgürce ifade etmeleri  demokrasilerin ilerlemesi ve insanlığın daha iyiye yol alması için çok önemlidir.

Kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşması, toplumu ilgilendiren konularda farklı görüşlerin basın etiği dikkate alınarak,kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı gösterilerek, gazete, dergi, televizyon, internet gibi basın yayın ve iletişim araçlarında özgürce tartışılabilmesi çağdaş demokrasilerin bir gereğidir.

Ülkemizin kendine has sosyo-ekonomik ve siyasal  yapısı içerisinde basın emekçilerimizin entellektüel yetkinlikleri ve toplumsal duyarlılıkları demokrasimizin gelişmesine  önemli katkı sağlamaktadır. 

Bu vesileyle, kıymetli basın emekçilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, basın etiğine hasasiyet gösteren tüm basın çalışanlarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü  kutluyorum.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 11:41
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