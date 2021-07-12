İçişleri Bakanı Evren sahada ekiplerin başında

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Güney Mesarya bölgesinde Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’yü ziyaret ederek, İçişleri Bakanlığının bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Evren, ilk olarak Beyarmudu Belediye binasında Belediye Başkanı İlker Edip ile belde sorunları ve İçişleri Bakanlığının sorumluluk alanında olan konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Evren, bakanlık bürokratları ile birlikte İçişleri Bakanlığının Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de yürüttüğü çalışmaları yerinde görerek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Evren’e bölge ziyaretlerinde Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, İskân Müsteşarı Gürkan Kara, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler de eşlik etti.