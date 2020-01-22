İçişleri Bakanı Baybars hastaneye kaldırıldı!

İçişleri Bakanı Baybars hastaneye kaldırıldı!
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars saat 16.30 sıralarında hastaneye kaldırıldı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre bakan Baybars, yüksek tansiyon şikayeti ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İçişleri Bakanı Baybars’ın makam aracı ile hastaneye gittiği ve tetkiklerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Kıbrıs’a kısa bir açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye başvurduğunu ve tetkiklerinin yapıldığını aktardı.

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