İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: "Geniş tabanlı hükümete ihtiyaç var"

Siyasi partilerle yapılan hükümet görüşmelerine değinen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ‘erken seçim hükümeti’ için ortak bir konsensüs olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu programa konuk oldu.

2020 yılının Mart ayından itibaren ülkede var olan pandemi sürecine değinen Baybars, “Salgınla mücadele konusunda atmamız gereken ciddi adımlar var. Önümüz kış... Önümüzdeki günlerin nelere gebe olacağı konusunda ciddi öngörüler yapmamız gerekir. Ciddi bir ekonomik kriz bekleniyor” dedi.

"GENİŞ TABANLI HÜKÜMETE İHTİYAÇ VAR"

Tüm bunlarla mücadele edecek geniş tabanlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu kaydeden Baybars, Ocak, Şubat veya Mart ayında yapılacak bir erken seçimin toplumun ihtiyacını karşılamayacağını kaydetti. Bütçeyi geçirecek bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade eden Baybars, erken seçimin düşünülmemesi gereken bir süreye ihtiyaç olduğunu vurguladı.