İçip İçip Mezar Taşlarını Söktü

Yüzde 84 alkol tesiri altında Gazimağusa surlar içerisinde bulunan Canbolat Şehitliği’ne giderek şehitlikteki 5 mezarın üzerindeki mermerden yapılmış vazo ve tütsülükleri eliyle yerinden söküp yere fırlatmak suretiyle kırdıktan sonra mezar içerisindeki çiçekleri kökünden söküp atan Veysel Doğdu, şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün kasti hasar, mezarlıklara tecavüz ve sarhoşluk suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak polis memuru Mehmet Emin Doğan’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Doğan yemin altında verdiği şahadette, zanlının davasına cevaben “Şehitlerimize saygılıyım, mekanları cennet olsun, özür dilerim” dediğini söyledikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın söz hakkı vermesi üzerine zanlı verdiği cevapta, “alkollüydüm, hatırlamıyorum, onlar olmazsa biz olmazdık, özür dilerim “dedi.

Zanlının işsiz ve sosyal yardım maaşı ile geçindiği yönündeki beyanından sonra şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmek maksadıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)