İbrahim Benter: Maraş'ın 300 yıllık vakıf malı olduğunu söyledi

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, KTV’de Hasan Hastürer’in konuğu oldu, Kapalı Maraş’a yönelik açıklamalarda bulundu.

"MARAŞ 300 YILLIK VAKIF MALIDIR"

Kapalı Maraş’ın 300 yıl boyunca vakıf malı olarak kullanıldığını dile getiren Benter; Lala Mustafa Paşa, Abdullah Paşa ve Bilal Ağa’nın, Maraş bölgesini vakfettiğini anımsattı.

300 yıl boyunca Kapalı Maraş bölgesindeki tarla ve arazilerin kiralandığını kaydeden Benter, gelirleriyle ise fakirlere yardım edildiğini; öğretmenlerin maaşları ödendiğini ve birçok hayır işleri yapıldığını anlattı.

"VAKIF MALI SONSUZA KADAR VAKFINDIR"

“Hal böyleyken 300 yıl vakıf malı olan Maraş’ın, ansızın şahısların üzerine nasıl geçti?” diye soran Benter, Kapalı Maraş’ın vakfedilmiş araziler üzerine kurulmuş bir yer olduğunun altını çizdi.

Kapalı Maraş’ın toprağının vakfediliğini ve vakfedilen şeyin sonsuza kadar vakıf olarak kaldığını vurgulayan Benter, "Rumlar, İngilizler ve Türkler, herkes Kapalı Maraş’ın vakıflara ait olduğunu ve 300 yıl vakıfların kontrolünde kullanıldığını ve topluma faydalı işler yapıldığını kabul ediyor” dedi.



"VAKIF MALI NASIL ŞAHIS MALINA DÖNÜŞTÜ?"

"Vakıf kanunları ve uluslararası hukuka göre bir vakıf malı sonsuza kadar vakfındır” diyen Benter, kilisenin ve İngilizlerin buna karşı çıkarak ‘devredilebilir’ iddiasında olduklarını anımsatarak, "Vakıf malı nasıl şahıs malı oldu? Bu hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

1945 yılına ait Evkaf’ın gelir ve giderlerini yansıtan bir belgeyi gösteren Benter, Kapalı Maraş ve birçok arazi için İngiliz İdaresi’nin kira ödediğini aktardı. Kira gelirlerinin okul yardımlarında kullanıldığını söyleyen Benter, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulunca aynı kiranın 1962’ye kadar ödendiğini ifade etti. Benter, 1963 olayları çıkınca kira ödemelerinin durduğunu belirtti.

“KAPALI MARAŞ VAKIF MALI DEĞİLSE NEDEN EVKAF’A KİRA ÖDEDİNİZ?”

Benter, "Kapalı Maraş vakıf malı değilse niçin niye Evkaf’a kira ödediniz?” diye sordu.

İngiliz tapu kütükleri incelendiğinde Maraş’ın Abdullah Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Bilal Ağa Vakfına ait olduğunun belirlendiğini dile getiren Benter, Mağusa Kaza Mahkemesi'nin Maraş’ın tamamen Evkaf’a ait olduğu kararını verdiğini; bu kararın daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığını söyledi; "Belgeler de aynı şeyi söylüyor" diye konuştu.

"ÇÖZÜM ÇOK BASİT, VAKIF MALI EVKAF'A DEVREDİLECEK"

Vakıf mallarına sahip çıkmanın görevi olduğunu belirten Benter, "Çözüm çok basit. Vakıf malı Evkaf'a devredilecek. Hak iddiası olan, sözleşmesini yapıp binasını kullanacak. Bu kadar net" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası