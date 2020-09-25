Hüseyin Özgürgün’den UBP mesajı: "Tabanı bölme çalışmaları boşa çıkacaktır"

Bir süredir yaşamını İstanbul’da sürdüren UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UBP tabanına mesaj ileterek, UBP’yi bölmeye yönelik çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Özgürgün, UBP’yi bölme çabalarının bugünden sonra da boşa çıkacağını vurguladı.

Özgürgün’ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi, yerel seçim, genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, hangi seçim olursa olsun, UBP’liyim diyen herkes UBP’ye oy vermiş ve bundan sonra da verecektir. Bundan hiç şüphem yoktur. Ancak yine hehr seçimde olduğu gibi önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de en çok oya sahip ve en büyük parti olan UBP tabanına yönelik olmayacak çalışmalar sürdürülmektedir.

Eminim ki UBP tabanı böylesine çalışmaları, dedikoduları ve bölme çabalarını bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de boşa çıkaracaktır."

Kıbrıs Postası