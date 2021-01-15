Gönendere köyü sakini, emekli ilkokul öğretmeni, BRT’nin eski çalışanlarından Hüseyin Cengiz Arca hayatını kaybetti

Gönendere köyü sakini, emekli ilkokul öğretmeni, Bayrak Radyo Televizyonu eski çalışanlarından Hüseyin Cengiz Arca yaşamını yitirdi.

Arca bugün (15 Ocak Cuma) Gönendere Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

Gazeteci yazar Ahmet Tolgay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arca için şu ifadeleri kullandı:

ARTIK HÜSEYİN CENGİZ DE YOK ARAMIZDA:

Kıbrıs Türk Mücahidinin Sesi Bayrak Radyosu'nun direniş günlerimizdeki efsane seslerinden, şahane Türkçeci ve diksiyonuyla belleklerimizde yer edinmiş olan haber ve program spikeri, bilge, saygın ve beyefendi insan, her zaman herkese saygılı ve güleç yüzlü HÜSEYİN CENGİZ ARCA hocamızı yitirdiğimizi derin üzüntüyle öğrendim... Bayrak Radyosu Haberler Bölümü'nde geçici statüde haber spikerliği dönemimin başlangıcında beni merhum Özkan Uygur'la birlikte mikrofonda ve stüdyoda eğiten hocamdı aynı zamanda... Milli Eğitimimizde de iz bırakan, binlere öğrenci üzerinde emeği olan örnek ve çalışkan bir öğretmenimizdi.. Sosyal medyada yoğun iletişimimiz vardı... Ruhunun şad, mekânının cennet olması dileği ve ailesi ile sevenlerine başsağlığı temennilerimle, onun kişiliğini yansıtan, son FACEBOOK paylaşımını sunuyorum..

"ORTAYADIR LÂFIMIZ - KİMSEYE YOKTUR KASDIMIZ

'' Dirlik olmayan yerde varlık olmaz.''

''Durgun suda kalma, coşkun akana dalma.''

''Meşinin ölümü yufka yerinden olur, adamın ölümü kahırdan.''

''Kurt ağacın içinde olmazsa ağaç çürümez.''

''Çarık burnundan,insan ağzından eskir.'' (Yörük deyimi)

''Balı yersin arısı var, lâf edersin gerisi var.''

Sadece bir tutam.. Yeri, günü, gereği olsun olmasın bunlar bizim ATALARIMIZIN SÖZÜ..

İLİM dedikleri işte budur!.."