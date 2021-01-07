Hür-İş Meclis önünde 'asgari ücret' eylemi yapacak

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) bugün saat 10.00’da asgari ücretin “belirlenememesini” protesto ederek Meclis önünde açıklama yapacak.

Konuyla ilgili dün Hür-İş’ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

Çalışma Bakanlığı’nda görevden almalar ve yerine yapılamayan atamalardan dolayı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanamıyor ve yeni asgari ücret belirlenemiyor... Binlerce çalışanın dört gözle beklediği yeni asgari ücretin belirlenememesini protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi önünde protestoda bulunup açıklama yapacağımızı duyururuz.”