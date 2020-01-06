Hükümette Seyrüsefer Zammı Krizi Yaşanıyor

Seyrüsefer zamlarını protesto etmek için oluşturulan ve kısa süre içerisinde binlerce üyesi olan “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook grubu Perşembe günü eyleme gideceğini duyurdu. Facebook grubu içerisinde Halkın Partili isimlerin olduğu ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu köşeye sıkıştırmak için paylaşımlarda bulunulduğu ve bu durumun Bakan Amcaoğlu tarafından Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a bildirildiği ileri sürüldü. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da “Hayat pahalılığı %11.6 bizim yaptığımız zam maksimum %10’dur. %10’nun üstünde bir zam varsa cebimden ödeyeceğim. Ben işimi yapmaya devam edeceğim.” dedi.

“Hükümete Perşembe Gününe Kadar Süre Verdiler”

Seyrüsefer zamlarını protesto etmek için oluşturulan ve kısa süre içerisinde binlerce üyesi olan “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook grubu Perşembe günü eyleme gideceğini duyurdu. Grubunun kurucusu Fikri Marasalı, grupta yeni bir mesaj paylaşarak, “Hükümete zamların geri alınması için 9 Ocak Perşembe saat 18.00’e kadar süre veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Grup İki Bakanın Arasını Gerdi İddiası

“Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” Facebook grubunun hükümetin iki bakanının arasını açtığı iddia edildi. Grubun yöneticileri arasında Halkın Partili isimlerin olduğu ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu hedef alan paylaşımlar yapıldığı iddia edildi. Bunun üzerine de Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ı aradığı öne sürüldü. Yaşanan telefon trafiğinin ardından da bu paylaşımların kaldırıldığı ileri sürüldü.

“Ben Söyleyeceklerimi Herkes İle Paylaştım”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Ben söyleyeceklerimi herkes ile paylaştım. Ben iş yapacağım, çalışacağım. Yedi ay öncesinde 15 aylık dörtlü koalisyon hükümetinin akaryakıtta, elektrikte, seyrüsefer gibi harçlarda ne yaptıkları ortada. Karayollarında yapılmayanı yaptık 49 Milyon TL para harcadık.” şeklinde konuştu.

“%10’un Üstünde Bir Zam Varsa Cebimden Ödeyeceğim”

Amcaoğlu, “Hayat pahalılığı %11.6, bizim yaptığımız zam maksimum %10’dur. %10’un üstünde bir zam varsa cebimden ödeyeceğim. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Bütçe açığını 1 Milyar 400 Milyondan, 400 Milyon TL’ye düşürdük. Pazartesi otomasyona geçiyoruz. Seyrüsefer kuyruklarına girmeyecek insanlar, biz bunları yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Projelerimizi Hayata Geçirmeye Devam Edeceğiz”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Yollar için 6 ayda 49 Milyon TL harcadık. Bu yıl ilk işimiz Girne yolunun yapılmasıdır. Daha sonra Gazimağusa yolunun bariyerlerinin döşenmesidir. Alsancak – Lapta yolunu yapıyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi’nin hastanesini almaya çalışıyoruz. 80 bin kişilik Girne’ye hastane kazandırmak istiyoruz. 2 senede yoğun bakımlarda sevklere harcanacak para ile bunu yapacağız. Hiç dışarı sevk yapmayacağız. 3 tane okul yapacağız.” ifadelerini kullandı.