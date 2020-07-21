Hükümetle ilgili top HP'de...

Toplantı ile ilgili ilk resmî açıklama Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu‘ndan geldi.

Güven Arıklı’nın yayınına katılan Sucuoğlu, “Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimini ve hükümetin son durumunu konuştuk dedi.

Hükümet konusunda Sucuoğlu, “İmar Planı ile ilgili Genel Sekreter Ersan Saner başkanlığındaki komite çalışmalarına devam edecek. Perşembe Gününe kadar bir çalışma yapılacak ve hazırlanacak öneri HPye sunulacak. Onlar da düşünüp bir karar verecekler... Süreç Ona göre bir şekil alacak” diye konuştu.