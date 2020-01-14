“Hükümetin Devamından Yana Olduğumuzdan Dolayı Her Şeye Tamam Diyecek Değiliz”

İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi nedeniyle, ülkenin belli başlı risklerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Özersay, “Şuan hangi mevzuatın yürürlükte olduğu meselesi bir soru işareti olmaya devam ediyor” diyerek, emirnamenin süresinin dolduğunu, İmar Planı’nın yayınlanmadığını, Fasıl 96’ya geri dönmenin, ülkede kaotik bir durum yaratacağını, bu nedenle de “en azından” emirnamenin süresinin uzatılıp, yeniden yayınlanması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çiğdem Aydın’ın sunduğu ‘Güne Merhaba’ programına katılarak, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hükümetin bir bütün olduğunu ifade eden Özersay, “Dün Sayın Tatar da (Meclis’te) söylediği için ben de söylemekte çekinmeyeceğim planın yürürlüğe girmesi konusunda bir görüş ayrılığı ortaya çıktı” diyerek, “Biz planının artık yürürlüğe girmesini savunuyoruz. Sayın Başbakan bu konuda inceleme yapma, doğru bulmama ve yürürlüğe koymama gibi bir tutum geliştirdi. Bizim ürerinde durduğumuz şey, bu durum şekillenirken, bazı taleplerin o sürecin içerisinde ortaya koymak gerekirdi. Bunu bir eleştiri olarak söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.



“GÖLGENİZDEN KORKARSANIZ ÜLKENİZİ YÖNETEMEZ, PLANLAMA YAPAMAZSINIZ”

“Şunu netleştirmek lazım; aceleci davranılmadı” diyen Özersay, “Bu, ateşten bir gömlek giymektir. Gölgenizden korkarsanız ülkenizi yönetemez, planlama yapamazsınız. Herkes planlamadan bahseder. Ama bu konuda bir şey yapılmaya başlandığında herkes bağırmaya başlar. Bir karar vermemiz lazım, istiyor muyuz istemiyor muyuz? Eğer sonradan dizimizi dövmek istemiyorsak planlama şarttır” dedi.



“SONRADAN AĞLAYIP SIZLAMAYIZ”

Özersay, “Yok Girne’yi inerken fotoğraf çektim da eski Girne değil da Girne ne hale geldi demeyi, dert yanmayı, ağlamayı biliyoruz değil mi? Mağusa’da, Yeniboğaziçin’de, İskele’de halen geç değil. Evet, orada da bazı yanlışlar yapıldı ama en azından mevcut durumda bir planlama yapılırsa, daha çağdaş bir ülke yaratmış oluruz. Sonradan ağlayıp sızlamayız” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK PROBLEM, KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE YANILGIYA DÜŞEN İNSANLAR OLDU”

Özersay, “Yapılan imar planında en büyük problem şu oldu; kamuoyuna açık yapılan toplantılara katılmamasına rağmen, kulaktan dolma bilgilerle kendi arazileri zerine ev yapamayacakları konusunda bir yanılgıya düşen insanlar” diyerek, İmar Planı konusunda 1 yıl boyunca defalarca farklı paydaşlarla bir araya gelindiğini anımsattı, İçişleri Bakanı’nın tüm paydaşları, asgari bir konsensüste bir araya getirmeyi başardığını söyledi.



“TÜM PAYDAŞLAR OLUMLU BAKTIKLARINI SÖYLEDİKTEN SONRA YÜRÜRLÜĞE KOYMAMIZ GEREKİRDİ”

Her 3 belediyenin de oy birliğiyle İmar Planı’nı kabul ettiğini ifade eden Özersay, “Tüm paydaşlar ‘buna olumu bakıyoruz’ dedikten sonra bunu yürürlüğe koymamız gerekirdi. Bu noktada bir görüş ayrılığımız var hükümette, doğrudur. Şuanda yürürlüğe girmemiş olması, ülkemiz açısından üzücüdür” şeklinde konuştu.

“EN AZINDAN EMİRNAMENİN SÜRESİ UZATILMALI”

İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi nedeniyle, ülkenin belli başlı risklerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Özersay, “Şuan hangi mevzuatın yürürlükte olduğu meselesi bir soru işareti olmaya devam ediyor. 1 yıl ömrü olan bir emirnamede 1 yıl tamamlandı, imar planı yürürlüğe girmedi, şimdi Fasıl 96’ya dönülürse, emirname döneminde projelerini onaylatan insanlar, şimdi gidip Fasıl 96’ya göre proje onaylatabilirler ve kaotik bir durum ortaya çıkabilir. İmar planı yürürlüğe girmeyecekse en azından emirnamenin süresi uzatılmalı. Sayın Başbakan ile dün 2 kez konuştum, konuyu Başsavcılığa taşıdığını söyledi, bugün Bakanlar Kurulu var, orada eleştirmek durumunda kalacağız. Fasıl 96’ya dönersek çok yanlış olur. Planlama açısından ve ülke menfaati açısından bence iyi bir şey olmadı. Kötü niyet arayışında değilim” şeklinde konuştu.

İmar Planı konusunda yaşanan sıkıntıların, HP’nin, hükümette bazı başka kararları almasında farklı yaklaşımlar sergilemesine neden olabileceğini ifade eden Özersay, “Rahat değiliz” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tamam, plan yürürlüğe girmeyecek. Hangi mevzuatın yürürlüğe gireceğini belirlememiz gerek. Sayın Özyiğit, (Meclis’te) ‘daha evvel hükümeti bozdunuz şimdi neden bozmadınız’ gibi bir şey söyledi. Orada yanıt vermedim. Çünkü biz hükümet bozma gailesinde olmadık hiçbir zaman. Şimdi birden bire (Başbakan Tatar) bize onaylayacakmış gibi yaptı da onaylamadı gibi bir noktada değiliz. Mukayese yapılacak bir konu değil. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hükümet boz, sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine girerken erken seçim olsun, bu memleket bunu kaldırabilecek durumda mı? Kim uğraşacak bunlarla? Hükümetin devam etmemesinin, kriz olmasının da başka bedelleri var. Biz hükümetin devamından yana olduğumuz için her şeye tamam diyeceğiz demek değil bu. Bakanlar Kurulu’nda bunun bir yansıması olacak.”



“EMİRNAMENİN SÜRESİ UZATILIP BİR AN EVVEL YAYINLANMALI”

Emirnamenin bir an evvel yayınlanıp süresinin uzatılması gerektiğini yineleyen Özersay, “Yayınlanmalı ki başka kıyımlarla karşılaşmayalım. Bu konularda herkesin tatmin olası imkânsız. Optimum bir denge bulunmalı. Bizim iddiamız şu; İçişleri Bakanı yasalara uygun bir süreç takip etti, tüm paydaşlar bir uzlaşı noktasına vardı. Ciddi bir emek var ortada. Bunu, bir kalemde bir kenara koymamak gerekirdi diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.