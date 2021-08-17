Hükümetin aldığı her kararın takipçisi olacağız

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Hükümetin aldığı her kararın takipçisi olacağız
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Sosyal Demokrasi.Haraketi Basın bürosundan yapılan açıklamada ; Kurucu Genel Başkanlığa oy birliği ile sayın Reşat Soylukal' ın getirildiği açıklanmıştır ..Soylukal yaptığı açıklamada ; Halkımız arasında adil bir yaşama dengesi sağlıyacak projeler ile yola çıktıklarını belirtip ,covid koşullarının yaşandığı bu zor günlerde Hükümetin aldığı her kararın takipçisi olacağını belirtti ve tüm üyelere teşekkür etti .Sosyal Demokrasi Haraketi olarak kendisine başarılar diler ,Memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz ...

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