Hükümeti Maskaralığa Dönüştürdüler



İşbilmezlikleri yetmez gibi bir de ortaklar arasında sidik yarışı mahiyetinde tavırlar görüyoruz.

Kim, neyi söylüyor, kim neyi savunuyor bile belli değil.

Kudret Özersay Bakanlar Kurlu sonrası ortağını halka şikayet ediyor.

Nazım Çavuşoğlu medya aracılığı ile ortağından bir Bakanı şikayet ediyor.

Yaptıklarına ne Hükümet etme ciddiyeti denebilir, ne de halk yararına icraat çabası.

Yaptıkları sadece maskaralık.

İş yapmaz hallerini örtülemek için halkla alay edercesine birbirleri ile dalaşıyorlar.

Ama onlar bu maskaralık içinde debelenirken, halkımız tekrar Covid-19 paniğini yaşıyor, döviz artışı altında inim inim inliyor ve ekonomik kriz içerisinde beli bükülüyor.

Hem ağlarım, hem giderim edebiyatına sığınan UBP-HP Koalisyonu demokratik tarihimize kara bir leke olarak geçmeye mahkumdur.

Hem Birbirlerini İstemiyorlar, Hem de Ortaklıkta Israr Ediyorlar

Birbirini istemeyen, birbirinin her adımına çelme takan bu Hükümet ortakları artık gına getirmiş durumdadır.

Ne çekip gidiyorlar, ne de halkı düşünerek icraat yapıyorlar.

Tek dertleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri.

Bu uğurda halkımızı işbilmezlik ve kaos ortamına sürüklüyorlar ve halkımıza adeta isyan ettiriyorlar.

DP olarak halkımıza sözümüz olsun ki, her daim yanlarında olacağız ve bu Hükümetten günü geldiğinde bugünlerin hesabını soracağız.

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.