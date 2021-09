Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümeti istifaya çağırdı. CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Göreve başladığı günden itibaren ‘hayatı ucuzlatacağız, pandemiyle mücadelede dünyada ilk 5’teyiz’ diyen azınlık hükümetinin ülkemizi karanlığa sürüklemekten başka bir şey yapmadığı apaçık ortadadır. Verdiği sözleri tutmadığı gibi, başta sağlık olmak üzere hayatın her alanında kaosa, belirsizliğe ve yıkıma yol açmaktadır” denildi.

Türk Lirası’nın sürekli değer kaybettiği, ekonominin daraldığı, enflasyonun tırmandığı, alım gücünün gerilediği, halkın yokluğa ve sefalete sürüklendiği kaydedilen açıklama şöyle devam etti:

“Hükümetse plansız, programsız icraatlarıyla, yaptığı açıklamalarla insanımızla dalga geçmekten ve popülizmden bir adım öteye gidememektedir. Dokuz aydır akaryakıt ihalesini tamamlayamayan, borçlanarak ihalesiz akaryakıt almaya devam eden, işçi ve işveren temsilcilerinin anlaşmasına rağmen asgari ücreti belirleyemeyen azınlık hükümeti, beceriksizliğine her gün bir yenisini eklemektedir. İnsanımız evine ekmek götürmek derdindeyken, azınlık hükümetinin büyük ortağının tek derdi ise kurultaydır.

Özelde makam, genelde ise kurultay uğruna çocuklarımızın geleceğini karartmaya ve gençlerimizi gelecek belirsizliğine sürükleyenler elbette bir gün hesap verecektir. Özel sektörü ve özel sektör çalışanını açlığa mahkum eden, ekonomik çarkların dönmesi için hiçbir adım atmayan ve buna bağlı olarak da maliyeyi iflasa sürükleyen azınlık hükümeti, Kıbrıs Türk toplumunun başına gelmiş en büyük felakettir”

Hükümete eğitim ve sağlık konularında da eleştiride bulunulan açıklamada, “Plan, program yapmadan, Covid-19’la ilgili hiçbir önlem alınmadan, ilgili paydaşlarla ortak zeminde buluşamadan” yüz yüze eğitime geçileceğine işaret edildi.

“Azınlık hükümetinin iyi olduğu tek konu ise yandaş atamaları, münhalsiz ve sınavsız istihdamlarla yeni vatandaşlıklardır. Göreve geldiği günden itibaren keyfi bir şekilde vatandaşlık vermeye devam etmekte, gençlerin gelecek belirsizliği yaşadığı dönemde bile yandaş atamalarını sürdürmektedir” ifadeleriyle süren açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ekonomiyi, sağlığı, eğitimi, elektriği yönetemeyen beceriksiz hükümette biraz olsun yurt sevgisi varsa, bugün hemen istifa etmelidir. Cumhuriyetçi Türk Partisi, gençlerimizin göç etmek zorunda kalmaması, beceriksiz, ne yaptığını bilmeyen sözde hükümetin çökerttiği ekonomiyi, turizmi, sağlık ve eğitimi sürdürülebilir, nitelikli bir yapıya kavuşturmak ve ülkemizi yeniden insanca yaşanır hale getirebilmek için iktidara taliptir. Başıboş, beceriksiz ve halkı umursamayan azınlık hükümeti bir an önce istifa etmeli ve erken seçimin önünü açmalıdır”