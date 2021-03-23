Hükümet, sağlık çalışanlarına yönelik yemek servisini durdurdu!

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ile Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan’ın imzalarını taşıyan genelgeyle; pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz yemek servisleri durduruldu.

Pandemiyle mücadele eden doktor ve hemşirelere gönderilen genelgede, “24 Mart 2021 tarihinden itibaren, pandemiyle mücadelede öngörülen ücretsiz yemek servisleri durdurulacak ve nöbete kalan personel, yemeğinin ücretini ödeyip alabilecek” ifadeleri yer alıyor.

OĞUZ: “YASAL MEVZUAT NE İSE ONU UYGULAYACAĞIZ”

Öte yandan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programında konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya tepki göstererek, “Maliyeden giden genelgenin dışarıya verilmesi yanlıştır. Bu soru bilinçli bir şekilde soruldu. Konuşacak çok şeyler var ancak burada söylemek istemiyorum. Yasal mevzuat ne ise onu uygulayacağız” dedi.

Sağlıkta örgütlü birlik ve sendikaların, ilgili genelgeyi protesto edeceği ifade ediliyor.

Kıbrıs Postası