Hükümet ‘mücbir sebepler’ dedi, Ercan'ın ciro paylaşımını bir yıl süreyle askıya aldı

Bakanlar Kurulu tarafından dün alınan kararla, Ercan Havaalanı işletmecisi T&T’den kaynaklanan ciro paylaşımını bir yıllığına askıya aldı.

16 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre , “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin Devir Sözleşmesi”nin “mücbir sebepler” başlıklı 11. Maddesi’ne dayanan hükümet, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl süreyle, havaalanı işletmecisinden kaynaklanan ciro paylaşımının askıya alınmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ayrıca, bir yıl boyunca alınmayacak olan ciro paylaşımının “bir yılın sonundan itibaren, iki yıl içerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine” karar verildiği ifade edildi.

Tartışma yaratan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, İdare ve Bakanlık Yetkilileri ile Görevli Şirket Yetkilileri tarafından imzalanacak önergeye ekli “KKTC Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:04’ün imzalanmasın hususunda Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yetkili kılınmalarına ve “KKTC Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi” (Esas Sözleşme) ile “KKTC Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:1” kapsamındaki Ciro Paylaşım Bedeli ödemelerinin, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin Devir Sözleşmesi’nin 11. Maddesi “Mucbir Sebepler” kapsamında kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle askıya alınmasına ve bu sürede tahakkuk eden paylaşıma konu ciro bedelinin kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih takip eden 1 (Bir) yılın sonundan itibaren 2 (iki) yıl içerisinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine karar verdi.”

TEPKİLER GECİKMEDİ

Kararın yayımlanmasının ardından aktivist-ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak,"Esnafımız kan ağlarken onlara vergi ödemelerine yönelik en ufak bir kolaylık sağlamayıp, 'paramız yok ne yapalım' diyen UBP-DP-YDP Hükümeti'nin, büyük sermayeye çektiği kıyağa bakın dostlar... Hep dediğim gibi. Bu ülkede kaynak vardır, UBP'nin siyasi tercihi halktan değil büyük sermayeden yanadır" sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan CTP Milletvekili Erkut Şahali de kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, halkın ekonomik kriz nedeniyle “inim inim inlediği bu süreçte, hükümet yetkililerinin vicdanlarının nasıl el verdiğini ve bu kararın alındığını” sordu.