Hükümet konusunda anlaşıldı

UBP Genel Merkezi’nde toplanan üç parti başkanı ve beraberindeki heyet, üçlü azınlık hükümetine ilişkin detayları görüştü.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, dün yapılan üçlü görüşmeyi hatırlatarak, “Bugün görüşmelerimizi son aşamaya taşıdık. Taraflar son bir kez kendi içinde değerlendirme yaptıktan sonra yarın son kararını verecek. Gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.

Parti başkanlarına katkıları için teşekkür eden Saner, “Böyle bir dönemde hükümet için katkı sağlamak ciddi cesaret gerektirir” dedi.

Saner, Ekim 2021’de seçime gidilmesi yönünde uzlaşı sağlandığını da açıkladı.

Nisap sorunuyla ilgili gelen bir soru üzerine ise Saner, “Meclise katılan her milletvekilinin nisap sağlanması için katkı koyacağına inanıyorum” dedi.