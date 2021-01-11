Hükümet kendi kendine güvensizlik oyu verdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Ersan Saner'in mecliste erken seçim çağrısı yapmasının ardından sosyal medyadan değerlendirmede bulundu.

Bugün mecliste bir tarih daha yazıldığını söyleyen Özyiğit, "Kendi önerdikleri Meclis Başkanını yine kendileri seçemedi…" dedi.

"Kendi iradesiyle Cumhurbaşkanını, Parti Başkanını seçemeyenlerin, kendi önerdikleri Meclis Başkanını seçememesi de ‘yeni dönem normal’ herhalde..." diyen Özyiğit, hükümetin bir anlamda kendi kendine güvensizlik oyu verdiğini kaydetti.

Bütçesi dahi geçmeden Başbakan Ersan Saner'in "erken seçim" dediğini aktaran Özyiğit, "Zorlamayla ancak bu kadar!" ifadelerini kullandı.

Özyiğit'in söz konusu paylaşımı şöyle:

"Bugün Mecliste bir tarih daha yazıldı!

Kendi önerdikleri Meclis Başkanını yine kendileri seçemedi…

Kendi iradesiyle Cumhurbaşkanını, Parti Başkanını seçemeyenlerin, kendi önerdikleri Meclis Başkanını seçememesi de ‘yeni dönem normal’ herhalde.

Hükümet bir anlamda kendi kendine güvensizlik oyu verdi.

Bütçesi dahi geçmeden ‘Başbakan’ erken seçim dedi.

Zorlamayla ancak bu kadar!"

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 21:32