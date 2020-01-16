HP Özersay’ı destekleyecek

Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplanan Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, seçimlerde, “bağımsız Cumhurbaşkanı adayı” Kudret Özersay’ı desteklemeye karar verdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın karşısına geçen HP Parti Meclisi’nin kararını, Parti’nin Genel Başkanı Yenal Senin açıkladı.

Senin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gerek üyelerden, gerekse de toplumun her kesiminden gelen talepler doğrultusunda Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ı oy birliğiyle destekleme kararı almıştır. Vatana, millete hayırlı olmasını dilerim. Gerek Sayın Özersay’ın duruşu, gerek Kıbrıs sorunu konusundaki vizyonu ve de gerekse dış politikadaki aktifliği ve Türkiye ile ilişkileri konusunda örtüştüğümüzü, aynı vizyona sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bağlamda, bağımsız aday Kudret Özersay’a hem sahada hem de gönüllerde tam destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum.”

ÖZERSAYSIZ TOPLANTI

HP Parti Meclisi, ilk kez Özersaysız bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı başlamadan evvel, toplantının gerçekleştiği Emekliler lokalinde bulunan eski Genel Başkan Kudret Özersay, toplantı başlamadan hemen önce binayı terk etti.

Özersay, Kıbrıs Postası muhabirine yaptığı açıklamada, “bir karar verecekler, kalmam doğru olmaz” dedi.