HP Milletvekili Jale Refik Rogers'den kapanma hakkında açıklama

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, katıldığı bir televizyon programında, Koronavirüs süreci ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.

2018'de hayata geçen Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'nın, o dönem kendisinin başkanı olduğu meclis komitesinde hazırlandığını hatırlatan Rogers, yasa ile ilgili yanlış açıklamalar yapıldığını ifade etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'nın yüz yıldır ilk kez yaşanan Koronavirüs gibi küresel salgınları öngörerek hazırlanmadığını, dolayısıyla ülkenin bütünü yönetmeyi içermediğini belirten Rogers, ekonomi yönetimi açısından, yasaya ve yasa gereği kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'na gereksiz suçlamalar yapıldığını kaydetti.

Yasanın pandemi için hazırlanmadığını hatırlatan Rogers, buna rağmen “Ekonomik de olsa, herhangi bir konuda bir karar alınacaksa, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında bu kurulun ilgili tüm paydaşları toplantıya çağırma yetkisi vardır. İstişare içinde hem halk sağlığını koruyacacak hem de ekonomik sektörleri de koruyacak daha dengeli kararlar alınabilir” dedi.

Evlere kapanmakla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Rogers, konuya temkinli yaklaşmak gerektiğini ifade etti.

Rogers, “Yeni normale geçerken, sadece devlete değil, bireylere de önemli görevle düşüyor. Devlet gerekli önlemlerini alacaktır elbette ama bireyler de maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymayı sürdürmelidir. Hayatımıza eskisi gibi devam edip, sonra da virüsten, bulaşmadan çok şikayet etmenin faydası yok” şeklinde konuştu.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'nda gerekli ceza mekanizmalarının da bulunduğuna işaret eden Rogers, işyerleri ve bireylerin denetimi konusunda, sadece Sağlık Bakanlığına değil, belediyelere de yetki verildiğini hatırlattı.

Rogers, “Yeni normal içinde, hayatımıza devam etmek zorundayız. Ekonomik dengeleri korumak açısından da bunu yapmak durumundayız. Sınırsız bütçe olsa kapanıp, kamu ve özel sektör maaşlarının tümü ödenirdi. Gerçekler ortada. Limitsiz bir bütçe yok. O yüzden kapanmaya gitmeyi düşünmek yerine yapmamız gereken, ekonomi ve sağlık dengesini, koordinasyon içinde yürütmektir. Sağlık Bakanlığının da kapanır diye korku salmak yerine, kurallara uyarsak kapanmak zorunda kalmayacağımızı daha çok anlatması gerekiyor. Kapanmak sadece ekonomik değil, sosyal açıdan da sorunlar yaratıyor. Örneğin Okulların kapanmasına üzülüyorum çünkü çocuklarımızı, yaşıtlarıyla iletişimden, sosyal gelişimden alıkoyuyoruz” dedi.

Rogers, “ Bir kere kendimizi ve sevdiklerimizi korumak istiyorsak öncelikle hastalık belirtisi gösterdiğimizde, mutlaka PCR testini yaptırmalıyız. Semptomlarımız varsa, işyerimizden, yaşlılardan uzak durmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı uyarıcı yayınları ve denetimleri artırmalı. Bilinçlenirsek kapanmak durumunda da kalmayız. Zaten bu kışı geçirdiğimizde, daha çok rahatlayacağız diye düşünüyorum. Zaten dünyada aşılama başladı. Umarım yakında bizde de başlayacak. Bu süreçte, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak mutlaka gerekli” diye konuştu.

Kapanma ne zaman olmalı sorusuna da Rogers, “Sağlık sistemi vaka artışıyla baş edemez duruma geldiği noktada kapanma söz konusu olabilir” yanıtı verdi.

“AŞI OLMALIYIZ”

Bir Genetik Uzmanı olarak “aşı” ile ilgili görüşünün sorulması üzerine Jale Refik Rogers, şu ifadeleri kullandı:

“Aşı olmamız gerekiyor. Bir sürü aşı çalışması var. Hızlı ilerledi. Olumlu sonuçlar veren de var. Farklı yöntemler kullanılarak geliştirilen aşılar var. Pfizer'in RNA aşıları var, inaktif virüs enjekte edilenler var Çin Aşısı gibi. Oxford'un var. Hepsinin yaptığı şey, Koronavirüsün vücuda girmesini sağlayan proteini vücuda vererek, bağışıklık sisteminin bu proteini tanımasını sağlamak. Bu açıdan planlama önemli. AB'den gelecek aşılarla ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanlığı ciddiyetle üstüne gitmeli. BU aşıların temini sağlanmalı. AB'den gelecek aşılarda faz 3 çalışmaları gayet olumlu. Dünya'da aşılanmaya başlandı.

Türkiye'den gelmesi planlanan aşının Faz 3 çalışmaları henüz yeni. Bilimsel yayınlarda henüz bir yazı çıkmış değil. Çin, Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da uygulanmaya başlanıyor. Tüm veriler toplanacak ve açıklanacak deniliyor. Yeni yeni Brezilya’da açıklanan çalışma sonuçları olumlu görünüyor. Bu çalışmaları Sağlık Bakanlığı iyi takip etmeli. AB'den gelecek aşı -70 derecede, daha dikkatli korumak gerekiyor.

Çin'den gelecek aşı, 4 derecede saklanabiliyor. RNA aşısı ile ilgili yan etkiler henüz tam bilinmiyor. Çin aşısı geleneksel yöntemle yapılıyor. Aşıların her birinin farklı avantajları var. Farklı opsiyonlara açık olmalıyız, bilimsel yayınları da iyi takip etmeliyiz. Bizim seçeneklerimizi geniş tutmamız önemli olacak. Aşılanma normal yaşama dönmenin kilididir. Önümüzdeki aşı ile ilgili tüm imkanları iyi değerlendirmeliyiz ve fırsata çevirmeliyiz. Mutlaka aşı olmalıyız“