HP'li vekilden şok PCR açıklaması

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hükümete seslenerek, "Kantarın topuzunu kaçırdınız!" eleştirisinde bulundu.

Rogers, kapalı alanlarda negatif test zorunluluğunun daha yürürlüğe girmeden, test merkezlerinde kaos yaşanmaya başladığını belirterek, çalışan insanların belli aralıklarla test yaptırma koşulunun uzun süredir yürürlükte olduğunu hatırlattı.

"Kantarın topuzunu kaçırdınız!

Ülkemizde vaka artışı ciddi rakamlara ulaşmış, sağlık sistemi yüklenmiş ve temaslı takibi zorlaşmıştır. Ve, önlem alınması gereklidir. Ancak, herhangi bir önlem alınırken en önemli unsur kuralın uygulanabilir olmasıdır.

Bir gün önceye kadar binlerce kişilik etkinliklere göz yumulur ve denetim yapılmazken, yeni yürürlüğe girecek kararlarla aşılı bir kişinin bile bir restoranda yemek yeyebilmesi için PCR sonucu ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. Kararlar daha yürürlüğe girmeden, halihazırda test merkezlerinde kaos yaşanmaya başlamıştır.