HP ile UBP arasında yakınlaşma

UBP- HP görüşmesinin ardından parti UBP Başkan vekili Ersan Saner ve HP Genel Başkanı Yenal Senin ortak açıklama yaptı.

UBP Başkan vekili Ersan Saner yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hükümette olan iki parti bir araya geldi. İcraat hükümeti olarak neler yapılacağı görüşüldü. İki parti de kendi organlarında konuyu değerlendirecek. Covid -19 nedeniyle dünya sağlık ve ekonomide olumsuz etkilendi. Bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. HP’de aynı duyarlılığı yaşıyor. "

Yenal Senin ise şöyle konuştu:

"Öngörüşme niteliği taşıyan görüşme yapıldı. UBP HP dışında başka formüllerde var onlarda aklımızda olarak hükümete girip girmemeyi değerlendireceğiz. Uzun bir süreç olacağını düşünmüyorum. Bütçe ve pandemi süreci var en kısa zamanda cevabımızı vereceğiz. Önce beraber yürüyüp yürüyemeyeceğimizi değerlendirdik."