HP duyurdu!

Halkın Partisi’nin (HP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, partinin yapıcı muhalefetinin ve ısrarlarının sonuç verdiği, bedelli askerlik ile ilgili eksik kalan adımların atılacağı ifade edildi.

Komitede ivedilikle görüşülmesi beklenen tasarıyla; bedeli askerlik ücretinin döviz yerine asgari ücretin katları üzerinden tanımlanması, çeşitli nedenlerle gecikme/erteleyememe noktalarında hak yitirilmemesi için af getirilmesi gibi ilave kolaylıklar sağlanacağı ifade ediliyor.

HP’den yapılan açıklamada, bedelli askerlik hakkı kazanan ülke gençlerinin, salgından kaynaklanan sorunlarını gidermek adına HP’nin hükümete somut öneriler yaptığı, kurulan baskı ve yapılan yapıcı öneriler sonucunda iki ay önce, özellkle ülkede kalış sürelerinin uzatılması ve gençlerin bedelli haklarını yitirmemelerini sağlayacak değişikliklerin hayata geçmesinin sağlandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, ilgili değişikliklerin yetersiz kaldığı bilinciyle, Meclis’te somut öneriler yapmaya devam edildiği vurgulanarak, HP’nin hükümette olduğu dönemde, bedelli askerlikle ilgili atılan adımlar gibi, ilave kolaylıklar yapılmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, komitede ivedilikle görüşülecek olan tasarıdaki ilave kolaylıklar şöyle: