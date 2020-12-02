HP'den 'Başbakan Erhürman olmasın' önerisi

'Seçim Hükümeti' hedefli dörtlü koalisyon için parti başkanları bugün de yaklaşık iki saat görüşme yaptı, ancak, bir sonuç alınamadı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümeti kurma görevi alması ile birlikte, geçtiğimiz hafta bir akşam yemeğinde bir araya gelen 5 parti başkanının uzlaşısı sonucu başlayan süreçte farklılıklar giderilemedi.

CTP'nin 7 temel ilkeyi ortaya koyarak hedeflediği "Seçim Hükümeti"ne Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanları onay vermiş, Yeniden Doğuş Partis (YDP) de dıştan destek vereceğini duyurmuştu.

Ancak, dün yapılan görüşmelerde HP ve TDP'nin masaya getirdiği yeni önerilerin süreci kilitlediği öğrenildi.

Özellikle HP'nin, yeni hükümetin "Tufan Erhürman'ın Başbakan olmayacağı bir model" talebi yaptığı, Maraş'a yönelik de Birleşmiş Milletler değil "Türk yönetiminde açılması" prensibini masaya getirdiği bildirildi.

HP aynı zaman bir önceki döneme ait bir "arazi kiralama" meselesini de şartlarından biri olarak masaya getirdi.

TDP bu akşam MYK topluyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Başkan Vekili Yenal Senin, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün saat 11.00 sıralarında yeniden bir araya geldi ve iki saat bir görüşme yaptı.

Bu görüşmenin ardından, partilerin 'ekonomi heyetleri' arasında bir toplantı başladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'nin bu akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak bir karar vereceği öğrenildi.

"Bu iş cumaya kalmaz"

CTP'ye yakın bir kaynak, en geç perşembe akşamına kadar seçim hükümetinin kaderinin ortaya çıkacağını söyledi.

Partilerin bu akşam ve yarın son değerlendirmesini yapması bekleniyor.

'Teknokrat tartışması'

Seçim Hükümeti görüşmelerinde önemli farklılıklardan birinin de "teknokrat kabine" olduğu öğrenildi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, katıldığı bir televizyon programında bunu doğruladı, teknokrat hükümeti konusunda 4 partinin fikir ayrılıkları olduğuna dikkat çekti.

Sorakın, "parti başkanlarının hükümette yer alıp almaması konusunda farklı düşünceler olduğunu" belirtti ancak detaya girmedi.

UBP-HP hükümeti kurulması ile ilgili spekülasyonların olduğu sorusuna karşılık Sorakın, “Duyumlar var ancak yorum yapmam doğru olmaz” diye konuştu.

Kaynak: YENİDÜZEN