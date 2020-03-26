"HIZLI TESTLER GÜVENİLİRDİR"

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından koronavirüs testlerinde kullanılan hızlı kitlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu

Harman’ın paylaşımı şöyle;

DÜN AKŞAM BÜYÜK BİR HATA YAPILMIŞTIR

38 KİŞİ GERİ ÇAĞIRILMALIDIR

Dün yapılan HIZLI TEST, 2 Antikora bakar

Antikorlar vücudumuza girdiği zaman hemen bir reaksiyon gösterirler

Bu reaksiyonun sebebi, Antikorların vücudumuzun SAVUNMA MEKANİZMASI olmalarından kaynaklanır

Dün yapılan HIZLI TESTLE 2 ANTİKORA bakıldı❗️

1️⃣ Imminoglobulin G ( Ig G )

2️⃣ İmminoglobulin M (Ig M )

Bu 2 Antikordan alınan test sonuçları POZİTİF ise, ki dün 38 kişide bu sonuç elde edildi

Buda demektir ki, bu virüs hastada VAR ve vücut virüs ile savaşa başlamıştır veya savaşmıştır

Labaratuvarda yapılan PCR testi ise, vücudda virüsün olup/olmadığına bakar❗Yani ANTİJENE bakılır❗

Bizim anlayacağımız dilde ( halk dilinde ) vücudumuz savaş başlamıştır❗Yani virüs artık vücuttadır❗

Bir diğer değişle HIZLI KİTLER, savaşta 5 asker olsa bile onu görür ve savaşın başladığını ilan ederek POZİTİF sonucunu verir❗

Labaratuvarda yapılan PCR testinin bu savaşı görebilmesi için 50 askeri tespit etmeye ihtiyaç duyar❗Yani 50 asker sayısına çıkması için bir süreye ihtiyaç vardır❗

Bu süre de, bilimsel olarak 5-7 gündür❗

HIZLI TEST POZİTİF çıkarsa, bu iş bitti ve virüs artık vücutta demektir❗

tekrarlanması gereken POZİTİFLER değil, NEGATİFLERDİR❗

İşte bu sebeplerden dün akşam yapılan büyük bir YANLIŞ vardır ki, o da HIZLI TESTLERLE POZİTİF olan hastaların, Labaratuvar da alınan NEGATİF sonuçlarından sonra evlerine gönderilmiş olmalarıdır❗

Bir diğer YANLIŞ ise bu sonuçların bize NEGATİF olarak açıklanmasıdır❗

Halbuki yapılması gerek bu 38 kişinin daha sıkı karantina gözleminde tutulup ( potansiyel bulaştırıcı ) 7 gün sonra PCR testinin tekrarlanıp o zaman negatifse, negatif. Pozitifse tamamen pozitif olduklarını bildirmekti❗

Dün akşam yapılan en büyük HATA ise, temasın ENGELLENMESİ yerine hastaların evlerine gönderilerek aileleri ile TEMAS ETMELERİNE olanak SAĞLANMIŞ olunmasıdır❗

Şimdi bu yanlıştan dönülmek üzere akşam gönderilen polisler geri çağrılmışlardır yada çağrılmak üzeredirler❗

Ve pek tabi ki, diğer 30 kişiyede ulaşılması ve onlarında geri çağrılması hatta ailelerinin de çağırılması elzemdir❗

Tüm bu yaşananlardan sonra Sağlık Bakanı Ali Pilliyi AÇIKLAMAYA YAPMAYA DAVET EDİYIRUZ❗

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 19:22