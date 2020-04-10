Hisarköy Muhtarlığı Açıklama Yaptı

Hisarköy Muhtarlığı Açıklama Yaptı
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Yurtdışından KKTC'ye gelen bazı kişilerin Hisarköy'de ev karantinasına alınacak olmasıyla ilgili  Hisarköy Muhtarlığı hesabından açıklama geldi

Hisarköy Muhtarı Canpolat Şemi'nin de paylaştığı açıklama şöyle:

“Görünen lüzum üzerine; Sağlık Bakanlığı ve polisimizle yaptığım görüşme Hk. Köyümüze bugün yurtdışından gelen ve gelecek olan sağlık RAPORLU Köylülerimiz Sağlık Bakanlığının verdiği izinle evlerinde karantina süreçlerini tamamlayacaklar. Gelen köylülerimiz de durumun ciddiyetinin farkında olup yaptığım görüşmede karantinayı evlerinde uygun bir şekilde geçirecekler. Bu süreçte değerli köylülerimizden sağduyulu davranılmasının gerekliliğine ihtiyacımız var. Ancak karantinaya uymayan ve hanesinin dışına çekilmesi veya başka birinin teması olması halinde uygunsuzluk gören köylülerimiz bana, polise ve Sağlık Bakanlığı’na bilgi verilmesi gerekmektedir. Lütfen!!! Kulaktan duyma sözlere itibar etmeyiniz. Kanıt olduğunda gereğinin yapılacağına şüpheniz olmasın. En büyük temennim bu zor günlerin en kısa sürede hepimizin sağlıklı bir şekilde alabilmemiz. Saygılarımla Hisarköy Muhtarı Canpolat Şemi”

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YORUMLAR
Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 3 saat Önce

Bu haberi pek anlayamadım. Son uçakla gel en ve öğrenci olmayanlar karantinaya alınmadan evlerine mi gönderildiler.? Öyle birşey varsa biz bir sene daha evde kapalı kalırız. Kıbrısa getirilmelerinin gereği ne idi.? Yoksa uçak dolsun diye mi kabul edildiler.

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 2 saat Önce

Buna benzeyen bir olay da Mehmetçik Belediyesi sınırları içinde vardır. Belediye başkanının açıklamaları vardır. Eğer kaçmamışlarsa ve söylendiği gibi bir bakanın emri ile olmuşsa bu bakan istifasını versin. Kamu sağlığı ile oynama yetkini yoktur. İstifa etmezse görevden alınsın. Hükümet herhalde bir açıklama yapacaktır. Toplumda büyük bir infial vardır.

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