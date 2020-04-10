Hisarköy Muhtarlığı Açıklama Yaptı

Yurtdışından KKTC'ye gelen bazı kişilerin Hisarköy'de ev karantinasına alınacak olmasıyla ilgili Hisarköy Muhtarlığı hesabından açıklama geldi

Hisarköy Muhtarı Canpolat Şemi'nin de paylaştığı açıklama şöyle:

“Görünen lüzum üzerine; Sağlık Bakanlığı ve polisimizle yaptığım görüşme Hk. Köyümüze bugün yurtdışından gelen ve gelecek olan sağlık RAPORLU Köylülerimiz Sağlık Bakanlığının verdiği izinle evlerinde karantina süreçlerini tamamlayacaklar. Gelen köylülerimiz de durumun ciddiyetinin farkında olup yaptığım görüşmede karantinayı evlerinde uygun bir şekilde geçirecekler. Bu süreçte değerli köylülerimizden sağduyulu davranılmasının gerekliliğine ihtiyacımız var. Ancak karantinaya uymayan ve hanesinin dışına çekilmesi veya başka birinin teması olması halinde uygunsuzluk gören köylülerimiz bana, polise ve Sağlık Bakanlığı’na bilgi verilmesi gerekmektedir. Lütfen!!! Kulaktan duyma sözlere itibar etmeyiniz. Kanıt olduğunda gereğinin yapılacağına şüpheniz olmasın. En büyük temennim bu zor günlerin en kısa sürede hepimizin sağlıklı bir şekilde alabilmemiz. Saygılarımla Hisarköy Muhtarı Canpolat Şemi”