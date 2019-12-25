Girne polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen büyük operasyonla, biri kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

Girne, Alsancak ve Gazimağusa bölgelerinde birçok evi hırsızlık maksadıyla açarak ve evlerden ziynet eşyası, kol saati, elektrikli ev eşyası ve para sirkat eden zanlılar Girne’de gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla bu gün sabah saatlerinde yakalandı.

Zanlılar Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların aleyhine soruşturma maksatlı 2 günlük tutuklama emri verildi.

Suçlarını kabul eden zanlılar aç kaldıklarını devletin kendilerine bakmadığını ve hırsızlık yapmaya mecbur kaldıklarını savundular.

haberci