Hilmioğlu anısına kaplumbağa etkinliği

Trafik kazasında hayatını kaybeden Asya Hilmioğlu anısına, doğum gününde, Kaplumbağa Yuvası Açma ve Yavruları Denize Bırakma etkinliği düzenleniyor.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl beşincisi düzenlenecek etkinlikle, 5 Kasım 2015’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asya Hilmioğlu, doğum günü de olan 15 Ağustos Cumartesi günü anılacak.

Etkinliğe katılacak olanlar saat 17.30’da “Alagadi Turtle Paradise Beach & Restaurant”ta toplanacak ve ardından yuvalar açılacak. Saat 19.00’da ise yavrular deniz ile buluşturulacak.