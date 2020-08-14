Hilmioğlu anısına kaplumbağa etkinliği

Trafik kazasında hayatını kaybeden Asya Hilmioğlu anısına, doğum gününde, Kaplumbağa Yuvası Açma ve Yavruları Denize Bırakma etkinliği düzenleniyor.

Hilmioğlu anısına kaplumbağa etkinliği
banner23

Trafik kazasında hayatını kaybeden Asya Hilmioğlu anısına, doğum gününde, Kaplumbağa Yuvası Açma ve Yavruları Denize Bırakma etkinliği düzenleniyor.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl beşincisi düzenlenecek etkinlikle, 5 Kasım 2015’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asya Hilmioğlu, doğum günü de olan 15 Ağustos Cumartesi günü anılacak.

Etkinliğe katılacak olanlar saat 17.30’da “Alagadi Turtle Paradise Beach & Restaurant”ta toplanacak ve ardından yuvalar açılacak. Saat 19.00’da ise yavrular deniz ile buluşturulacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sıcak ve nem bir arada
Sıcak ve nem bir arada
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18