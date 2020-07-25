‘Hey hey’ deyip gösterdi

Lefkoşa’da park halindeki aracında mastürbasyon yapan Tendaimwari Adino Chikosi, o esnada yoldan geçen M.B. isimli kadına izletmek amacıyla ‘hey hey’ diye seslenip, yanına gelmesini sağladı. Araca yaklaşan M.B. gördüğü manzara karşısında şoka uğrarken, hemen polisi aradı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı ifadesinde suçunu kabul etti.

Ülkede üniversite eğitimi için bulunduğu belirtilen zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının olayın ardından tutuklandığı, soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat istendi. Suçunu kabul etti Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Tendaimwari Adıno Chikosi’nin 23 Temmuz 2020 tarihinde Küçük Kaymaklı’da FJ 199 plakalı aracın içerisindeyken M.B.’ye ‘hey hey’ diye seslenip, yanına gelmesini sağladıktan sonra erkeklik organını çıkarıp mastürbasyon yaparak cinsel taciz suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tespit edilip, şubeye celp edildiğini kaydeden soruşturma memuru, Chikosi’nin gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlı ileride cinsel taciz suçundan yargılanacak.

Diyalog Gazetesi