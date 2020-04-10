"Herkese eşit maaş verebiliriz"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Diyalog Tv’ye yaptığı açıklamada, kamuda maaş ödemelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak, maaş kesintileri konusunda “Gerekirse herkese aynı maaşı verme konusunu gündeme getirebiliriz dedi.

Başbakan Yardımcısı Özersay, maaş kesintilerine ilişkin olası ihtimalleri gündeme getirdi.

Özersay, Maliye bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “Ne kadar para toplarsak, o kadar paylaşacağız” açıklamasına atıfta bulunarak, “Önümüzdeki sürece göre gerekirse herkese eşit maaş paylaşımını uygulayabiliriz. Siyasiler olarak maaşlarımızdan yüzde 60’lara varan oranda kesintiye gittik belli bir süre düze çıkana kadar ne gerekiyorsa yapmak zorundayız” dedi.