Herkes o pazarı bekliyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Koronavirüse yönelik yeni tedbir kararları açıklandı.

Üst Komite'nin, ülkemizde vaka sayılarında azalma görülmesi nedeniyle 17 Mayıs tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağı kararının “Pazartesi-Cumartesi saat 22.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 22.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesini önerdiği belirtildi.

Aksi bir karar üretilmemesi halinde sokağa çıkma yasağının “27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 23.00 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerildi. Söz konusu kararları Bakanlar Kurulu da onaylayacak...

17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabileceği ifade edildi. Canlı müzik yapacak müzisyenlerin her yedi günde bir PCR testlerini yinelemesi gerektiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterleri 60 yaş üstü kişiler, 18 yaş altı çocukları kapsayacak şekilde genişletildi.

Kararlarda ayrıca "Bayram ve aile ziyaretlerinin ev içerisinde azami 10 kişi ile sınırlandırılarak aile kapsamında kutlanmasına karar verilmiştir" de denildi.

İşte Üst Komite kararları...

"Buna göre, 17.05.2021 tarihine kadar Çarşamba - Cumartesi saat 21:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devamı önerilmektedir.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Marketler 07:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Pazar günleri:

-Eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

- Restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacaktır.

Ülkemizde vaka sayılarında azalma görülmesi nedeniyle 17.05.2021 tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağı kararının “Pazartesi-Cumartesi saat:22:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:22:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

17.05.2021 tarihinden itibaren ise perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-21:00 saatleri arasında; marketler 07:00-21:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-21:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir

Ayrıca ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde sokağa çıkma yasağının “27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 23:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin ise azami 150 kişi ile yapılması uygundur.

17.05.2021 tarihinden itibaren restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. Canlı müzik yapacak müzisyenler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Plajların ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterleri 60 yaş üstü kişiler, 18 yaş altı çocukları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Ülkemizde vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, önümüzdeki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına Bayram ve aile ziyaretlerinin ev içerisinde azami 10 kişi ile sınırlandırılarak aile kapsamında kutlanmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde Koronavirüs pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır.