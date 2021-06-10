Her yeri kirletiyoruz...

Yedidalga bölgesinde, boğazına plastik poşet dolanarak, Sahil Güvenlik ekiplerince ölü halde kıyıya çıkarılan ve ülkemizde nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Lefke Birimi personelleri tarafından, Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamasında, Bakanlık olarak, doğaya ve doğada yaşayan canlılara karşı tehlike yaratan plastik poşetlerin kullanımını azaltmak amacı ile yapılan düzenlemeye dikkati çekerek, "Aldığımız tedbirler ve düzenlemelere rağmen, bilinçsiz ve duyarsız insanların doğaya bıraktıkları plastik poşet ve buna benzer atıkların, doğayı paylaştığımız canlılara neler yapabileceğinin en bariz ve en hazin örneği ile karşı karşıyayız. Doğaya, bilinçsiz bir şekilde bıraktığımız, plastik poşet ve buna benzer atıklar, doğayı paylaştığımız diğer canlılar için cinayet silahı olabiliyor" dedi.

Bakan Ataoğlu, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve ülkemizde koruma altında bulunan Caretta Caretta deniz kaplumbağasının “cinayet silahının” sorumsuzca doğaya bırakılan naylon poşet olduğunu belirterek, “insanlar, hem yaşadıkları çevreye hem de yaşadığımız bu çevreyi paylaştığımız tüm canlılara karşı duyarlı ve bilinçli davranmak zorunda olduğumuzu unutmamalıdır. Bu bir insanlık gereğidir” dedi.