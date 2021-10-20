Her yerde uzun kuyruklar oluştu

Güne, akaryakıt ve tüp gaz kriziyle uyanan yurttaşlar, krizin büyümesiyle tedirginlik yaşıyor. Benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarla birlikte, piyasada “tüp gaz bulamama” endişesi yaşayan vatandaşlar, yollara döküldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Oluşan uzun kuyruklarla birçok bölgede trafiği kilitleme noktasına getirdi.



NE OLMUŞTU?

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, akaryakıt sağlayan 2 firmanın dövizdeki artış nedeniyle pompa fiyatının değişmesini istediğini ifade ederek, “Son yapılan zam sonrası kurda yine artış yaşandı. Birkaç gün içinde yeni zam kaçınılmaz” demişti.