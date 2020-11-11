Her Yağmur Sonrası Lefkoşa’da Benzer Manzara

10 dakika yağan yağmur Başkent Lefkoşa’yı felç ederken, oluşan göletler insanların hareket etmelerine engel oldu.

Araç lastiklerini kapatacak seviyeye ulaşan su birikintisi vatandaşlara zor yaşattı.

Her yağıştan sonra aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten vatandaş ise bu durumdan oldukça rahatsızdı.

Hal böyle olunca kendine göre çözüm bulanlar da yok değildi.

Kimisi paçayı sıvadı karşı geçti…

Kimisi de ülkemizin tanınmış gazetecilerinden Hakan Yıldırım’ın yaptığı gibi ayaklarına çöp poşetini taktı neredeyse diz boyuna ulaşan suyun ortasına daldı…

Ortaya ise her zamanki bilindik manzaralar kaldı.