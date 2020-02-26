Her şey kızının adını yaşatabilmek adına...

Henüz 18 yaşındayken kızları Tanyel’i kaybeden ve hem O’nun gülüşünü yaşatmak hem de yaşam mücadelesi veren genç ve çocuklara yardım eli uzatabilmek için kurdukları vakıfla hizmetlerine devam eden Gülay – Ceyhun Uzun çifti yeni bir projede isimlerini duyurdu.

Tv ekranlarında yayınlanan ve herkesin beğeniyle takip ettiği Survivor adlı yarışma programına katılan Ceyhun Uzun, Dominik’te gerçekleşen çekimlerde kızının adını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor. Halen çekimlerin devam ettiği yarışma programında kıyasıya mücadele veren Ceyhun Uzun’un en büyük hedefi Temmuz ayında gerçekleşecek finallere kalabilmek. Aslen Kıbrıslı olan ve yaşamını İngiltere’de sürdüren Uzun ailesi 18 yaşında kaybettikleri kızları Tanyel adına kurdukları vakıfla birçok genç ve çocuğa umut dağıtmaya devam ediyor.

Çekimler ve yarışma devam ettiği için vakıf ve Ceyhun Uzun adına Haberci gazetesine açıklamalarda bulunan Gülay Uzun, kızları Tanyel’in sıkı bir Survivor yarışması izleyicisi olduğunu Ceyhun Uzun’un da yarışmaya katılma fikrinin buradan doğduğunu anlattı. Gülay Uzun, Tanyel’in bir hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yarışmadan elde edilecek tüm gelirin yine yaşam mücadelesi veren gençler için harcanacağını duyurdu. Yarışmanın Temmuz ayında finallerinin yapılacağını söyleyen Gülay Uzun, Ceyhun Uzun’un finallere kadar kalmasını çok istediğini Tanyel’in de doğum günü olan Temmuz ayında ona armağan edilebilecek en güzel hediyenin bu olduğunu ifade etti.

“BABASININ KATILMASINI HEP İSTERDİ”

Tanyel’in Kıbrıs’a tatile geldiklerinde büyükannesiyle birlikte Survivor programını büyük bir keyifle izlediğini anlatan Gülay Uzun, “Tanyel İngiltere’de de programı izlerdi. Babasının da yarışmacı olarak katılmasını çok isterdi. “Ah baba sen katılsan kesin başarılı olursun. Bu etaplar çok kolay” diyerek yorumlar yapardı. Şu anda Tanyelimizin bir hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“TÜM KIBRIS’TAN DESTEK BEKLİYORUZ”

Ceyhun Uzun’un Survivor yarışmasına katılmasıyla birlikte vakfın ve Tanyel’in isminin daha fazla kitleler tarafından duyulduğunu dile getiren Gülay Uzun, KKTC halkına da destek vermesi konusunda çağrıda bulundu. İletişim konusunda yarışma kuralları gereği bir takım sınırlamalar olduğunu şu anda eşiyle görüşemediğini anlatan Gülay Hanım, bu süreçte tüm Kıbrıs’tan eşine destek vermesini talep ederek Tanyel’in Gülüşü Vakfı’nın ayakta kalıp daha fazla çocuk ve gence yardımcı olunabilmesi adına katkı konulması arzusunda olduğunu kaydetti.

“BABASINI GÖRSEYDİ HEYECANDAN UÇARDI”

Anne baba olarak her zaman kızlarıyla gurur duyduklarını dile getiren Gülay Ceyhun, “Biz de Tanyel’le hep gurur duyduk. Spora düşkün, yaşama bağlı bir genç kızdı. Şu anda babasını yarışmada olduğunu görseydi sevinçten havalara uçardı, heyecandan bağırır çağırırdı” dedi.

Tanyel’in babasıyla olan ilişkisinden de bahseden Gülay Uzun, aralarındaki özel bağın çok kuvvetli olduğunu birlikte bir şeyler paylaşmaktan hep mutlu olduklarını söyleyerek “Baba kız birlikte futbol maçlarına giderlerdi. Tanyel futbola meraklı bir çocuktu. İngiltere’nin Aston takımını desteklerdi. Sporun her alanına ilgi duyan her alanda bir şeyler yapan bir çocuktu. En çok da babasıyla futbol maçlarına gitmekten hoşlanırdı. Bir gün tuttuğu takımdan bir futbolcuyla tanışıp zaman geçirme fırsatı olmuştu. Baba kız harika bir ilişkileri vardı” şeklinde konuştu.

“ADINI DÜNYAYA DUYURMAK İSTİYORUZ”

Gülay Uzun amaçlarının sadece maddi kazanç elde etmekle sınırlı olmadığını, onlar için daha da önemli olanın Tanyel’in adını tüm dünyaya duyurabilmek olduğunu ifade etti. Gülay Uzun, Tanyel’in her zaman bir dernek kurarak insanlara yardım etmek istediğini şimdi anne baba olarak onun yapmak istediklerini hayata geçirmek adına mücadele verdiklerini dile getirdi. “Her şey Tanyelimiz için” diyen Gülay Uzun, yarışmada Ceyhun Uzun’a verilecek destekle Tanyel’in gülüşünün tüm dünyaya yayılmasını sağlayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Elif ŞEN Haberci