Her gün ihbar yağıyor... sorumlu kim?

Her gün ihbar yağıyor: Elektronik bileklik denetiminden sorumlu kim?

Uygulamaya geçildiği 12 Nisan'dan bu yana, yaklaşık 6 ayda ülkemizde 50 Binin üstünde kişi karantina takip sistemi kapsamında ücretli elektronik bileklik taktı. Uygulamanın “tıkır tıkır” işlediği varsayılırken sözde denetim bacağı “kapalı devre” olarak işliyor. Şirketin bakanlığa, bakanlığın şirkete hangi ihlalleri bildirdiği meçhul.

Pandemi döneminde gerek karantina süreçleri ile masraflarından gerekse de turizmi kısmen rahatlatmak için tasarlanan evde karantina ve karantina takip sitemi “elektronik bileklik” uygulamasının ne denli verimli olduğu, bazı siyasi yetkililerin “son derece verimli” beyanından başka hiçbir veri ve açıklamaya yansımış değil.

Bunun yanında ne denli “denetlendiği” ve “denetim unsurlarının” ne olduğu ve olası “ihlal ve aksaklıklarda “ne gibi işlemler” yapıldığı bilinmiyor.

KKTC’de 12 Nisan'da salgınla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başlamıştı.

KAMU-ÖZEL İŞBRİLİĞİ İLE ÖVÜNÜLDÜ ANCAK KAMUOYUNA TEK RESMİ İHLAL VAKASI YANSIDI

İletişim için verilen cep telefonu numarasına karantina süresince ulaşılabilir olması gerekmesi ve özellikle “telefonun internet bağlantısının aktif olması” gibi zorunlu teknik gerekçeler nedeniyle de yaşanan pek çok ihlal hakkında ne gibi bir kontrol-denetim ve “sonuçlanan cezai” işlem olduğu meçhul…

Hükümetin “kamu-özel iş birliğinde” gerçekleştirilmesinden övünç duyduğu uygulamanın “tıkır tıkır” işlediği varsayılıyor.

Pek çok ücretli elektronik bileklik takan kişi yaz boyu sahillerde, marketlerde, benzin istasyonlarında göründü ve sosyal medyaya görüntüleri yansıdı.

Bu konuda tamamlanan yaz sezonu dâhil kamuoyuna ve sosyal medyaya pek çok ihlal ihbarları yansıdı ve yansımaya devam ediyor. Ancak “cezai işlem” konusunda kamuoyuna yansımış yalnızca tek bir vaka var.

BİLEKLİKLER ALIM GARANTİSİ KAPSAMINDA MI?

Öte yandan bakanlık ile ilgili şirket arasında söz konusu elektronik bileklikler için diğer kamu özel ihalelerinde olduğu gibi “alım garantisi” gibi şartların olup olmadığı da bilinmiyor.

Bu tip yatırımların belli sürelerde belli “alım garantilerini” de içermesi bekleniyor.

BAKAN, DENETİMİN BİR BACAĞI DA BELEDİYELERDE, DEDİ ANCAK BELEDİYELER KİM KARANTNADA BİLMİYOR!

İlgili Sağlık Bakanı bu konuda sistemi tanıtırken kontrolün sadece şirket ile bakanlıkta olmadığını, bu insanların bilgilerinin “belediye ile polise” de bildirildiğini ifade etmiş ve “komşulara da iş düşüyor” demişti.

Kıbrıs Postası’nın belediyelerden yokladığı nabza göre ilk hafta dışında belediyelere intikal etmiş bir liste söz konusu dahi değil.

LTB SİSTEMİ BİZE AÇIN, DEDİ AMA…

Hatta bu konuda en çok bileklikli ev karantinası uygulamasının gerçekleştiği bölgelerden biri olduğu tahmin edilen başkentte, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) sisteme bağlı olmayı talep ettiği, ancak bu yolla denetimin yapılabileceğini belirttiği ancak ketum bir şekilde sistemin kimseye açılmadığı öğrenildi.

5 AYDA 50 BİNİ AŞKIN KİŞİ BİLEKLİK TAKTI

Resmi rakamlara göre karantina takip sistemi bileklik sayısı önceki gün itibariyle 5 Bin 887.

Bugüne değin takibi sonlandırılan, yani takılıp uygulanmış kişi sayısı ise önceki gün itibariyle 51 Bin 577.

KKTC, elektronik bileklikle takip sistemini dünyada uygulayıp da “başarılı olan tek ülke” görünümünü sürdürüyor…