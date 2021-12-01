Hepimizin üzen haber: Covid-19 Üç can aldı

Son 24 saatte toplam 16 bin 135 test yapıldı, 216'sı yerel 273 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi taburcu edildi.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 56 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 216 kişi ise yerel vakadır.

78 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.135

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 273

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 56

Yerel Vaka Sayısı: 216

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 340

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.135.307

Toplam Vaka Sayısı: 29.144

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.887

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3054

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8201

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 557

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 567

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7344

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 89.437