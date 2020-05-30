"Henüz bir karar yok. Öğrencilerin parasını almayız."

Sağlık Bakanı Ali Pilli Kıbrıs Postası’na konuştu ve öğrencilerin buraya gelmesi ve karantinaya alınması gibi bir kararın henüz alınmadığını kaydetti.

Gazetemize konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli , bugün bazı üniversitelerin ‘öğrencilerimiz 14 günlük karantinayı okul yurtlarında ücretsiz geçirebilirler’ ve 'Uygun koşulların devam etmesi halinde karantina uygulamasına ihtiyaç duyulmayabileceği' açıklamalarına açıklık getirdi...

Henüz öğrencilerin gelmesiyle ve karantinaya alınmasıyla ilgili bir kararın olmadığına dikkat çeken Pilli, “Çocukları, öğrencilerimizi en iyi şekilde koruyacağız. Paralarını almayız, onları koruyacağız. Güvenilir bir ülkede eğitim görecekler” dedi.

“ÖĞRENCİLER ZATEN GELMİYOR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, öğrencilerle ilgili herhangi bir kararın henüz olmadığını kaydetti.

Bulunduğumuz dönem içerisinde öğrenciler zaten ülkemize gelemediğini söyleyen Pilli, “Uçaklar da başlamadı herhangi bir uçak da yoktur. KKTC vatandaşı haricinde ülkeye giriş yasak zaten” dedi.

Söz konusu durumların daha sonraki işler olduğuna dikkat çeken Pilli, “Öğrenciler geleceği zaman karar alınır. Şu an herhangi bir karar yok” dedi.

Henüz öğrencilerin buraya gelmesi, karantinaya alınması gibi bir kararın bulunmadığını vurgulayan Pilli, “Şartlar değiştikçe kararlar değişebilir. Yani dünyayla beraber, dünyadaki vakalarla birlikte kararlar değişebilir” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BU KONU NETLEŞECEK”

“Şu an kesin bu yapılacak” diye bir durumun söz konusu olmadığını belirten Pilli, önümüzdeki günlerde bu konuların netleşeceğini ifade etti.

Pilli, “Tabii ki o günkü şartlar ne olacak. Vakalar azalır ne olur bakacağız. Net kararlar yok. Günün şartlarına göre değişir” dedi.

Karantinaya alınacak öğrencilerden para alınacağı konusunda da konuşan Pilli, “Öğrencilerin paralarını almayız. Çocukları, öğrencilerimizi en iyi şekilde koruyacağız. Paralarını almayız, onları koruyacağız. Güvenilir bir ülkede eğitim görecekler. Onların okuyabilmeleri için en iyi şartları yaratacağız. Onlardan para almayız” diye ekledi.

Kıbrıs Postası