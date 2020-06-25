Hemşireler Birliği'nden sert tepki

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği 112 sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı

Birlik Başkanı Ali Bolat yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yedi gün, yirmi dört saat görev başında olup hayat kurtaran 112 Acil Sağlık ekibine önceki akşam çirkin bir saldırıda bulunulduğunu kaydetti.

Bolat, “Hayat kurtarmak için her türlü ihbarı değerlendirip, olay yerine en hızlı şekilde varmak için uğraşan sağlık görevlileri, önceki akşam Balıkesir köyü bölgesinden arayarak yardım isteyen kişinin saldırısına uğradı, darp edildi. Aldığı çağrı üzerine Bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden ambulansın şoförüne ve ambulans içerisinde bulunan erkek hemşireye saldırarak darp etti.” bilgisini paylaştı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak Sağlık Bakanlığından sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların süratle hayata geçirilmesini ve şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istediklerini ifade eden Bolat şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar kamuda, özelde sağlıkta şiddet, genelde ise toplumsal şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların ötelenmesi ile yarın başka bölgelerde başka bir doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve sağlık hizmeti alan vatandaş da mağdur olabilir. Daha kaliteli ve verimli sağlık hizmeti verebilmek adına zaman ve mesai kavramı gözetmeksizin hizmet veren sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Bir kez daha ve açık bir şekilde söylemek istiyoruz ki şiddet asla bir hak arama yolu değildir, olamaz. Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddeti kınıyoruz ve şiddetin karşısındayız.”

Bolat, 112 görevi başındaki meslektaşımıza ve sağlık çalışanımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kendisinin ve şiddet mağduru tüm sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu ve sağlıklı bir sağlık hizmeti vermek adına her türlü çabayı gösterdiğimizin bilinmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.