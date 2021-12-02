Hem tecavüz ettiler, hem de video çektiler

Mağusa’da 16 yaşındaki kızın sarhoşluğundan faydalanarak genç kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanan zanlı Fuat Ateş, Ali Zülfikar Kılıç ve Mustafa Pınar hakkındaki tutukluluk süresi uzatıldı. Polis zanlı Kılıç’ın cep telefonunda tecavüz anının kayıt altına alınarak silindiği tespit edilen 5 video buldu.

Mağusa’da 27 Kasım 2021 tarihinde 16 yaşındaki kızı konsere ve bara götürerek içki içip sarhoş olmasını sağladıktan sonra tecavüz ettikleri ve tecavüz anını da telefonla videoya kaydettikleri iddiası ile tutuklanan zanlı Fuat Ateş, Ali Zülfikar Kılıç ve Mustafa Pınar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

“Cinsel tecavüz” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlamaları ile tutuklu bulunan zanlılar, haklarındaki tutukluluk süresinin sona ermesinin ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemede polis yaşanan tecavüz olayı soruşturması ile ilgili detaylar aktardı.

Polis soruşturmasında cep telefonlarında yapılan incelemelerde Ali Zülfikar Kılıç’a ait cep telefonun çöp kutusu klasöründe tecavüz anının kayda alınıp silindiği tespit edilen 5 video bulundu.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında tüm zanlılara ait DNA ve kan örneklerini temin ederek incelemeye gönderdi.

Ayrıca yürütülen soruşturmada zanlı Kılıç’ın tecavüzün ardından yaşanan olayı anlattığı iş arkadaşı da polis tarafından sorgulandı.

Tecavüz zanlısı 3 şahsında tutukluluk süreleri 7 gün daha uzatıldı.

TECAVÜZ KAYIT ALTINA ALINDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Fuat Ateş, Ali Zülfikar Kılıç ve Mustafa Pınar’ın 27 Kasım 2021 tarihinde 04:00-07:30 saatleri arasında 16 yaşındaki kızı önce Suriçi’nde bulunan bir iş yerindeki konsere götürüp konseri izlemesini sağlayıp rızasıyla alkol almasına müteakip akabinde gece yarısına doğru yine Mağusa’da faaliyet gösteren başka bir iş yerine götürüp burada da alkol almasını sağladıktan sonra zanlı Pınar’ın ortağı olduğu ve konu konserin yapıldığı işletmeye geri götürüp kapalı durumdaki iş yerini açarak müşteki ile beraber iş yerine girdiklerini ve tüm zanlıların müştekinin bol miktarda alkol almasını sağladıklarını anımsattı.

Zanlıların akabinde saat 04:30-05:00 arası müştekiyi daha önce gitmediği zanlı Kılıç’ın evine götürdüğünü ve zanlı Ateş ile Kılıç’ın burada genç kız ile rızası olmadan cinsel ilişkiye girip müştekiye cinsel tecavüzde bulunduklarını belirten Yücetürk, zanlı Kılıç’ın cep telefonu ile tecavüz anlarının kayıt altına alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiklerini açıkladı.

ZANLI KILIÇ TECAVÜZÜ İTİRAF ETTİ

Olayın polisin bilgisine 28 Kasım 2021 tarihinde genç kızın annesi ile birlikte gelip olayı anlatmasıyla bildirildiğini söyleyen polis memuru Yücetürk, ayni gün genç kızın Mağusa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini aktardı. Yücetürk, yapılan muayene neticesinde müştekinin son 3 gün içerisinde cinsel ilişkiye maruz kaldığının tespit edildiğini ve müştekinin gerekli tetkiklerinin de yapıldığını belirtti.

Yücetürk, ayni gün zanlılar aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyleyerek, akabinde zanlıların tespit edilip Adli Şubeye sevk edildiğini ve zanlıların polise birer gönüllü ifade verdiklerini kaydetti.

Zanlı Kılıç’ın ifadesinde işlediği suçu itiraf ettiğini ve zanlı Ateş ile birlikte müştekiyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul ettiğini söyleyen Yücetürk, zanlı Kılıç’ın tecavüz sırasında da cep telefonu ile videolar çektiğini belirttiğini açıkladı.

29 Kasım 2021 tarihinde zanlı Kılıç’ın evinde yapılan aramada gerek müştekinin beyanı gerekse zanlı Kılıç’ın gönüllü ifadesi ışığında bahse konu evin salonu içerisindeki 2 adet koltuğun emare alındığını belirten Yücetürk, yine evde yapılan aramada 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet USB bulunarak incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.

5 ADET SİLİNMİŞ VİDEO BULUNDU

29 Kasım 2021 tarihinde, zanlıların cep telefonlarının incelenmesi için mahkemeden emir alındığını aktaran Yücetürk, telefonlarda yapılan ilk incelemede zanlı Kılıç’ın cep telefonunda silinmiş ve çöp kutusu klasöründe 27 Kasım 2021 tarihine ait mesele ile ilgili 5 ayrı video tespit edildiğini açıkladı.

Zanlı Kılıç’ın cep telefonunda tespit edilen görüntülerin Sosyal Hizmetler Memuru ve psikiyatrist eşliğinde müştekiye gösterildiğini belirten Yücetürk, kızın 5 videodaki kişinin kendisi olduğunu ve zanlı Ateş ile zanlı Kılıç’ı da videolarda bulunduğunu teşhis ettiğini açıkladı.

Yücetürk, zanlı Kılıç’ın cep telefonunun videolarla ilgili 1 Aralık 2021 tarihinde PGM Data Veri İnceleme Şubesine incelenmek üzere gönderildiğini açıkladı.

Zanlı Ateş ile Kılıç’ın 27 Kasım 2021 tarihinde zanlı Kılıç’ın evinde çekmiş oldukları 5 ayrı videoda sesleri ve görüntülerinin mevcut olduğunu belirten Yücetürk, bunların mukayesesinin yapılması amacıyla zanlı Ateş ve Kılıç’ın PGM’ye götürüldüğünü ve burada ses kayıt örneği ve görüntü örneklerinin alındığını aktardı.

Zanlı Ateş ile Kılıç’ın ilk etapta DNA tespiti için kan örneği vermediklerinden dolayı 1 Aralık 2021 tarihinde zanlı Ateş ile Kılıç’ın evlerinde arama yapıldığını belirten Yücetürk, diş fırçalarının gerekli DNA tespiti yapılabilmesi amacıyla emare alındığını açıkladı. Yücetürk, akabinde zanlı Ateş ve Kılıç’ın avukatlarıyla görüştükten sonra kan örnekleri verdiklerini söyledi.

TECAVÜZÜ İŞ ARKADAŞINA ANLATTI

Zanlı Kılıç’ın iş arkadaşlarından soruşturma yapıldığını da aktaran Yücetürk, zanlı Kılıç’ın iş arkadaşlarından birinden yapılan soruşturmada, olayın akabinde yani 27 Kasım 2021 tarihinde zanlı Kılıç’ın iş yerindeyken arkadaşının kendisiyle bir gün önce telefondaki mesajlaşmasına hitaben konuştuklarını ve zanlı Kılıç’ın “dün gece bir kız vardı. Bu kızı alıp evime götürüp kendisi ile cinsel ilişkiye girdim” diye bir beyanı olduğunu söylediğini açıkladı.

Zanlıların 29 Kasım 2021 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Yücetürk, alınan 3 günlük sürede müştekinin en son gittiği iş yerinin kamera kayıt cihazının incelenmek üzere emare alındığını ve incelenmesinin devam ettiğini açıkladı.

Müştekinin en son konu iş yerine gittiğini hatırladığını daha sonra ise gözünü zanlı Kılıç’ın evinde açtığını belirttiğini aktaran Yücetürk, bu yüzden bu kamera görüntüsünün önemli olduğunu ve incelenmesinin devam ettiğini açıkladı.

Zanlıların gönüllü ifadelerinin bir kısmının teyit edildiğini de belirten Yücetürk, ifadelerde teyit edilmeyen birçok hususun olduğunu açıkladı.

Yücetürk, olayların 26 Kasım ve 27 Kasım 2021 tarihlerinde başladığını ve sonuçlandığını ifade ederek, gidilen birçok işletme ile mekanın olduğunu ve buralarda da zanlılar ve müştekiyi gören birçok tanığın olduğunu açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Yücetürk, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 17:06