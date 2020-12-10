Hem Oynadılar Hem De Islanan Parkeyi Sildiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Açılış Kupası yarı final maçında Hacıganimler Soyer ile Koopspor karşı karşıya geldi. Yarı final maçında sahayı silecek personel olmayınca ıslanan alanları oyuncular maç içerisinde kendileri sildi.Kupa maçında yaşanan bu olay hem şaşkınlık hem de tepki yarattı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen yarı final maçında ıslanan parkeyi silecek personel bulamayınca çareyi basketbolcular kendi aralarında buldu.

Hacıganimler Soyer ile Koopspor arasında gerçekleşen karşılaşma sırasında parke ıslandı, parkenin ıslanması nedeniyle oyun zaman zaman durdu ve ıslak parkeyi “personel olmadığı için” oyuncular sildi.

Yaşanan bu sıra dışı görüntüyü sanatçı Yıltan Taşçı fotoğrafladı.

Taşçı, oyuncunun parkeyi sildiği anın fotoğrafını “rezalet” başlığıyla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

“Düşünün, Spor Dairesi’nin parkeyi silecek bir personeli yok” diyerek yaşananları paylaşan Taşçı, “Dünyanın kaç ülkesinde böyle bir görüntü olabilir? Basketbolun çok sevildiği gelişmiş ülkelerde böyle bir görüntü medyada çıksa Spor Bakanı istifa eder” ifadelerini kullandı.