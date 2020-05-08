Hem Anneler hem Çiçekçiler Sevinecek

Çiçekçiler, Bakanlar Kurulu kararıyla, Anneler Günü'nde adrese teslim şeklinde faaliyet gösterebilecek ancak dükkana müşteri kabul edip satış yapamayacak.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili emirnameye yeni şart bendi eklenmek suretiyle 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” ne denk gelmesi nedeniyle çiçekçilerin adrese teslim şeklinde faaliyet gösterebilecekleri ancak direk dükkanlarına müşteri kabul edip satış yapamayacakları ve sadece bu amaçla evlere çiçek taşıyacak personel çalıştırabilecekleri kararını üretti.

4 Mayıs'ta sona erdirilen kısmi sokağa çıkma yasağı sadece pazar günleri uygulanıyor.