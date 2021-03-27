Hellim tescili kararı hafta başına kaldı...

Hellimle ilgili Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılan değişiklik kararı, dün gerçekleşen Avrupa Komisyonu Tarımsal Ürünlerin Kalite Kontrol Komitesi toplantısında onaylandı ancak aynı toplantıda onaylanması beklenen hellimin coğrafi tescilinin kararı Pazartesine kaldı.

Kıbrıs Postası’nın üst düzey diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, dün gerçekleşen komite toplantısında, hellimin coğrafi tesciline ilişkin oylamanın da yapılması bekleniyordu ancak toplantının uzun sürmesi sonucu, coğrafi tescile ilişkin oylama yapılamadı.

Kıbrıs Postası'na konuşan bir kaynak, Pazartesi gün yapılacak komite toplantısının saat 17.00 gibi sona ermesinin beklendiğini söylerken, kararın oy birliği ile alınmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Kıbrıs Postası