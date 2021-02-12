Hediyemsu’dan Anlamlı Bağışlar

Covid-19 pandemisinin devam ettiği bugünlerde Hediyem Su ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere belediyelere ücretsiz su temin ediyor.

Bu çerçevede İskele ve Dipkarpaz Belediyelerine sular Hediyemsu Ltd. Genel Müdürü Hasan Küçük tarafından teslim edildi.

Ayrıca Kızılay ve Muhtarlar Birliği işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasına da Hediyem Su 6.000 adet su bağışında bulundu.

Hediyemsu ltd. Genel Müdürü Hasan Küçük yaptığı açıklamada tüm belediyelere katkımız devam edecek dedi.

Küçük açıklamasına şöyle devam etti;

Hediyemsu Ltd olarak dün olduğu gibi bugün de yarında zor günde halkımızın hep yanındayız.

İçinden geçtiğimiz zor günlerde Yerel yönetimlere ambalajlı su katkısı sağlıyoruz.

Dün İskele ve Dipkarpaz Belediyesi’nden başlayarak her belediyeye katkı sağlıyoruz ve devam edeceğiz.

Halkından kazandığını halkı ile paylaşmayı misyon edinen şirketimiz yardımlaşma ve paylaşmanın öneminin farkındayız.