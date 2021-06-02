Hayvancıların eylemi 3. gününde

Lefkoşa trafiğini kilitleyen Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemi üçüncü gününde... Başkente daha fazla iş aracının geleceği ve eylemin şiddetinin artacağı ifade ediliyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemin ikinci gününden Meclis önünde açıklamalarda bulunmuş, tüm üreticilere ‘işinizi gücünüzü bırakıp eyleme gelin’ çağrısı yapmıştı.

“BİZ MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ”

Naimoğulları, dün gelinen durumun henüz net olmadığını da ifade ederek, “Bu hükümet param yok diyor çözüm yok diyor bu hükümet üretim sektörüne doğru bakmıyor. Hükümet yolun sonunu üreticiye göstermiştir. Hayvancıyı oyalayarak zaman kazanarak bir noktaya ulaşamazlar! Biz mücadeleye devam ediyoruz…” şeklinde konuşmuştu.