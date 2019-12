Hayvan Üreticisi İsyan Etti: 50 tane hayvanımı kaybettim

Küçükbaş hayvanlarda görülen ve Çiçek Hastalığı olduğu düşünülen hastalığın kontrol altına alındığı belirtildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dipkarpaz’daki ağılları gezerek Ağıl sahipleri ile görüştü ve incelemelerde bulundu

Dipkarpaz köyünde 4 kişiye ait küçükbaş hayvanda çıkan ve çiçek hastalığı olduğu düşünülen salgın kontrol altına alındı.

Dipkarpaz’daki tüm ağıllar ilaçlanarak hayvanlar aşılandı. Hayvanların ağızlarında çıkan yaralardan dolayı yemek yiyememe kaynaklı öldüğü belirtildi. Çiçek hastalığının Kıbrıs’ta en son 50 yıl önce görüldüğü bu sebeple hastalığın yurtdışından taşındığı tahmin ediliyor.

Hastalığın ülkenin en ucunda çıkması, kış başlamadan olması ve hayvanların kapalı olmasının hastalığın yayılmasının önlenmesinde şans unsuru olarak değerlendirildi. Hayvanlardaki hastalık geçtikten sonra hayvanların tüketilebileceği de edinilen bilgiler arasında. Dipkarpaz’daki hayvancı bir an önce hastalığın çaresine bakılmasını istiyor.

AKGÜN: İLGİSİZLİKTEN DOLAYI KIZGINIM

Yaklaşık 2 aydır 50 tane hayvanı ölen İsmail Akgün ilgisizlikten yakındı. 2 aydır hayvanları öldüren hastalığın bulunamadığını belirten Aygün başkalarının da hayvanları ölünce ilgi olmaya başladığını ifade etti. 2 kere hayvanlardan kan örneği alındığını anlatan Akgün uzun süre sonuçların çıkmadığını belirtti.

İsmail Akgün, kendilerine virüs olduğunu ve geçeceğini söylediklerini ancak 50 tane hayvanını kaybettiğini söyledi. Hayvancılar Birliğinden, Tarım Bakanı’na kadar herkesi aradığını ifade eden Aygün ilgisiz davranıldığı için üzgün ve kızgın olduğunu söyledi. Her gün hayvanlarının gözlerinin önünde can çekişerek öldüğünü gören Akgün, “Psikolojimiz bozuldu, rüyalarıma giriyordu, her sabah kalktığımızda hayvanları ölü görmek moralimizi bozuyordu” dedi. Hayvanların içinde büyüdüğünü belirten Akgün daha önce böyle bir hastalık görmediğini söyledi.

