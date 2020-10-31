Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde korona şoku!

Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde korona şoku!
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Eğitimim kurumlarındaki corona virüs vakalarına bir yenisi eklendi… SESkıbrıs muhabirinin elde ettiği bilgiye göre Lefkoşa‘daki Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde bir öğrencide corona virüs vakası saptandı.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin öğrencinin temaslılarını taradığı ve karantina otellerine yerleştirmeye başladığı bildirildi. 

Öğrencinin bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilerin de okula gelmemesi ve kendilerini izole etmeleri yönünde mesaj verildi   

Bu arada okul kaynaklarından elde edilen bilgiye göre bir değil iki öğrencide corona virüs tespit edildiği ileri sürüldü.

Kaynak: Ses Kıbrıs

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 20:33
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